Ягуб Махмудов: Учебные пособия по истории Азербайджана должны проходить через Институт истории НАНА

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ "Учебные пособия по истории Азербайджана должны проходить через Институт истории НАНА, одобрены его Ученым советом". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, об этом заявил директор Института истории НАНА, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель науки Азербайджана, член парламентского комитета по труду и социальной политике Ягуб Махмудов.

Ученый внес ясность в вопрос о том, что в восьмых классах русских секторов история Азербайджана и Карабаха преподается по отдельным учебникам, о чем зашла речь на последнем пленарном заседании Милли Меджлиса 2016 года.

Ученый-историк отметил, что в восьмых классах средних школ преподается только учебник "История Азербайджана", одним из авторов которого является он сам. В этом учебнике уделено достаточное место для освещения истории карабахского региона страны, в нем освещены темы Карабахского ханства, Панахали хана Джаваншира, Шушинской-Панахабадской крепости, внешней политики Ибрагимхалил хана и другие. Этот учебник прошел жесткий отбор конкурса министерства образования и утверждено им. Ягуб Махмудов выяснил, что по линии министерства организован факультативный курс по истории карабахского региона страны. Посредством этого курса по часу в неделю школьникам дается дополнительная информация относительно Карабаха. По специальному приказу министерства для этого факультатива на двух языках – азербайджанском и русском, написано учебное пособие "История Карабаха". Это пособие не является учебником, и предназначено для данного факультативного курса. Это пособие не представлено в Институт истории НАНА и не утверждено со стороны его Ученого совета. Директор института считает, что учебные пособия для факультативных курсов по истории Азербайджана, в том числе нагорно-карабахского и других регионов страны до своего издания должны быть представлены Институту истории для получения рецензии его Ученого совета.

"Думаю, что на данном этапе нецелесообразно создание учебных пособий для каждого отдельного региона. Единая история страны должна преподаваться на основе единого учебника. Ни в коем случае единая история Азербайджана не должна преподаваться как отдельная история отдельных регионов страны", - подытожил Ягуб Махмудов.