Ягуб Махмудов: Против меня был выдвинут такой режим, что я был вынужден уйти в отставку с поста декана Исторического факультета

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ «Название универститета было изменено по моему предложению. Горжусь тем, что в 1990 году, еще до распада СССР, на Ученом совете исторического факультета, которым я председательствовал, в качестве декана по инициативе студентов я поднял вопрос и добился восстановления исторического названия Азербайджанского ордена Трудового Красного Знамени Государственного университета им. С.М.Кирова - Бакинский Государственный Университет. Я был против того, чтобы БГУ носил чье-то имя, так как в мировой практике не было такого случая".

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов.

По словам депутата, трагедия 20-го Января яркая хроника героизма нашей истории.

«Диктатура коммунизма в 1990-ом году совершила свое военное преступление против народа Азербайджана, такое же как в 1956 году против Венгрии, в 1968 году против Чехословакии и в 1979 году против Афганистана. Однако жестокость событий 20-го января отличалась от всех остальных моментов преступлений диктатуры коммунизма. Разница заключалась в том, что в состав карательных отрядов, отправленных в Азербайджан, были включены армянские солдаты и офицеры, мобилизованные в Ставрополе, Краснодаре, Ростове и других местах, а также армяне, служивших в советских воинских частях, дислоцированных в Азербайджане, и даже армянские курсанты».

Я.Махмудов отметил, что эта расправа была учинена, чтобы предотвратить борьбу Азербайджанского народа за свою независимость и суверенитет:

«В 1988-1990 годах ведущие студенты исторического факультета БГУ, можно сказать, возглавляли молодежь в народном движении. На Ученом совете Бакинского государственного университета я выступил категорически против исключения группу студентов-активистов народно-освободительного движения и не позволил этому произойти. Против меня создали такой режим, что я не мог исполнять обязанности декана истфака и был вынужден подать в отставку.

В это время Москва пыталась привлечь меня к борьбе против освободительного движения в Азербайджане. Я заявил, что это внутреннее дело Азербайджана. Из-за преследований в своей стране мне предложили дом и работу на Украине. Я не покинул Азербайджан».