Вюсал Гусейнов: Конкурс Yüksəliş станет поворотным моментом в жизни участников

Вюсал Гусейнов https://report.az/storage/news/ea03d6b88c466aa06f2a02e5a1393f0c/ec2dfece-f90c-4fe0-869f-27fcb5e5b9d2_292.jpg

Конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") завоевал доверие как государственных, так и частных структур благодаря системному и комплексному подходу.

Регулярные вебинары, организованные Рабочей группой совместно с профессиональными управленцами и известными общественными деятелями страны, служат более тесному общению с участниками, позволяют делиться с ними полезной информацией и рекомендациями. В настоящее время в центре внимания наставников находится подготовка к следующему этапу конкурса для 940 участников, завершивших этап виртуального видео-интервью. Конкурс "Восхождение" ("Yüksəliş") собрал большой состав наставников, состоящий из известных руководителей страны.

Как сообщает Report, в этот раз на вопросы о профессиональном управлении ответит и даст свои наставления будущим руководителям глава Государственной службы миграции Азербайджана Вюсал Гусейнов.

- Ваши рекомендации (книги или навыки) людям, желающим стать управленцами?

- Можно дать много рекомендаций и советов на тему, как стать хорошим управленцем. Одним из важных моментов является понимание управленцем важности самого процесса управления, что управление - это процесс, требующий постоянного обновления.

Управленец - это человек, который постоянно учится. Причем он должен изучать не только тонкости в своей области, но параллельно изучать и сам процесс управления, а также уметь оценивать влияние на управляемую им организацию, усовершенствовать и применяемые методы управления.

- Каковы основные черты успешного управленца?

- Существует много характерных особенностей, объединяющих успешных управленцев. Среди них я хотел бы отметить способность создавать команду, взаимное доверие, умение применять стратегические инструменты, стратегическое мышление, управление временем, ответственность и принятие на себя ответственности, а также другие навыки.

Учитывая цели и задачи конкурса "Yüksəliş", я хотел бы выделить ряд особенностей, необходимых для работы в государственном секторе. Прежде всего, для управленца, который работает в государственном секторе, приоритетом должны быть интересы государства, видение главой государства будущего нашей страны, требования к управленцам в государственном секторе и руководствоваться этими требованиями в своей деятельности.

Основное место в своей работе эти люди должны отдавать принципам прозрачности, подотчетности и честности, всегда придерживаться высоких этических норм поведения. Они должны вносить свой вклад в укрепление нашего государства, своей деятельностью оказывать положительное влияние на общество, на благосостояние граждан.

- Ваши ожидания от участников конкурса "Yüksəliş"?

- В этом конкурсе победители будут участвовать в специально подготовленной программе. Считаю, что получившие новые знания управленцы внесут новшества, новые ценности вне зависимости от области, в которой они заняты. У меня большие ожидания от участников конкурса. Мне приятно быть одним из наставников этого конкурса. Я с нетерпением ожидаю сотрудничества с лицами, которые пройдут отбор конкурса. Еще раз желаю успехов участникам конкурса!