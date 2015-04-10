​В Бакинской Высшей Школе Нефти выступил президент компании "Emerson Process Management" в Европе

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент компании "Emerson Process Management" в Европе Ройланд Ван Дорен посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретился с руководством, профессорско-пре
Выражая чувства удовлетворения пребыванием в БВШН, являющейся одной из самых престижных вузов Азербайджана, Ройланд Ван Дорен поблагодарил руководство Высшей Школы за приглашение. Р.В.Дорен отметил, что на основании заключенного сотрудничества между БВШН и руководимой им компанией намечается проведение специалистами компании лекций и семинаров для студентов БВШН, организация обмена студентами и в целях развития деятельности в этом направлении планируется учреждение специальных учебных лабораторий в Высшей Школе.
После встречи Ройланд Ван Дорен провел семинары для студентов БВШН на темы "Лидерство - путь, ведущий к организационным успехам", "Основы эффективного лидерства", "Многоотраслевое лидерство".
Затем он ответил на многочисленные вопросы студентов.
В завершении Президенту компании "Emerson Process Management" в Европе Ройланду Ван Дорену был вручен диплом "Почетный гость" БВШН.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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