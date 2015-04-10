​В Бакинской Высшей Школе Нефти выступил президент компании "Emerson Process Management" в Европе

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент компании "Emerson Process Management" в Европе Ройланд Ван Дорен посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретился с руководством, профессорско-пре подавательским составом и студентами Высшей Школы. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостя и выразил удовлетворение его пребыванием в Высшей Школе. Упомянув о заключенном соглашении о сотрудничестве между БВШН и компанией "Emerson Process Management" от 8 июля в 2014 году, ректор Эльмар Гасымов отметил, что визит Президента данной компании Ройланда Ван Дорена является очередным практическим шагом в реализации программы двустороннего сотрудничества. Он также добавил, что это партнерство позволит подготовить высококвалифицир ованных инженеров в области автоматизации процессов и успешно решить такие задачи, как корпоративное обучение, повышение квалификации и развитие кадрового резерва.

Выражая чувства удовлетворения пребыванием в БВШН, являющейся одной из самых престижных вузов Азербайджана, Ройланд Ван Дорен поблагодарил руководство Высшей Школы за приглашение. Р.В.Дорен отметил, что на основании заключенного сотрудничества между БВШН и руководимой им компанией намечается проведение специалистами компании лекций и семинаров для студентов БВШН, организация обмена студентами и в целях развития деятельности в этом направлении планируется учреждение специальных учебных лабораторий в Высшей Школе.

После встречи Ройланд Ван Дорен провел семинары для студентов БВШН на темы "Лидерство - путь, ведущий к организационным успехам", "Основы эффективного лидерства", "Многоотраслевое лидерство".

Затем он ответил на многочисленные вопросы студентов.

В завершении Президенту компании "Emerson Process Management" в Европе Ройланду Ван Дорену был вручен диплом "Почетный гость" БВШН.