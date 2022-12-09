Вышел в свет третий том "Толкового словаря новых терминов"

Вышел в свет третий том "Толкового словаря новых терминов"

Решением Комиссии по терминологии при Кабинете министров и Ученого совета Института языкознания имени Насими НАНА издан третий том "Толкового словаря новых терминов".

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Решением Комиссии по терминологии при Кабинете министров и Ученого совета Института языкознания имени Насими НАНА издан третий том "Толкового словаря новых терминов". Как сообщает Report, научными редакторами книги являются академик Мохсун Нагысойлу и профессор Махира Нагиева, рецензентами - профессор Газанфар Кязымов и профессор Мирвари Исмаилова. Составитель словаря - доктор филологических наук, профессор Саялы Садыгова. Словарь собрал 2000 новых терминов, которые используются в различных областях науки и техники. Дается этимология и широкое объяснение каждого термина. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook