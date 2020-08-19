Выпускники добились на выпускных экзаменах максимальных результатов

Выпускники средних школ номер 276 и 297 Азиз Керимли и Нахид Нури набрали 300 баллов

Еще два выпускника общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку, достигли на выпускных экзаменах максимальных результатов.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, по результатам выпускных экзаменов, состоявшихся 29 и 30 июля (для 11-го класса), выпускники находящихся в подчинении структуры средних школ номер 276 и 297 Азиз Керимли и Нахид Нури набрали 300 баллов.

Напомним, что на выпускном экзамене учащимся (абитуриентам) было дано в общей сложности 85 заданий, включая 4 открытых и 26 закрытых заданий по родному языку, 4 открытых, 8 открытых закодированных, 13 закрытых по математике, 4 открытых и 26 закрытых заданий по иностранному языку. На этом этапе максимальное количество баллов, которое можно набрать по каждому предмету, составляет 100, всего 300 баллов.