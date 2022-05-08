О нас
Аудио новости

Выпускники сдали экзамен по азербайджанскому языку

Выпускники сдали экзамен по азербайджанскому языку Государственный экзаменационный центр провел экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, обучение на которых ведется не на азербайджанском языке.
Наука и образование
8 мая 2022 г. 13:14
Выпускники сдали экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр провел экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, обучение на которых ведется не на азербайджанском языке.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, он прошел в 95 корпусах в 21 городе и районе страны.

Напомним, что максимальное количество баллов, которое экзаменуемые могли набрать в этом году, составляла 100 баллов. Результаты этого экзамена заносятся в итоговый аттестационный документ студента.

При поступлении в высшие или средние специальные учебные заведения абитуриенты считаются получившими "приемлемую" оценку, если их балл составляет 50 и выше.

Выпускники прошлых лет, сдающие вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке, могут набрать на экзамене 30 баллов. Чтобы считаться "приемлемым", заявитель должен набрать не менее 15 баллов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİM tərəfindən növbəti imtahanlar keçirilib

Другие новости из категории

В Азербайджане 15 мая пройдут экзамены в резидентуру
В Азербайджане 15 мая пройдут экзамены в резидентуру
8 мая 2022 г. 12:36
С сегодняшнего дня начинается подбор школ для первого класса
С сегодняшнего дня начинается подбор школ для первого класса
6 мая 2022 г. 07:03
В БГУ избран декан юридического факультета
В БГУ избран декан юридического факультета
5 мая 2022 г. 18:20
В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков
В Баку пройдет выставка оружия XVIII-XIX веков
5 мая 2022 г. 16:47
Более 20 тысяч учеников будут сдавать экзамены 8 мая
Более 20 тысяч учеников будут сдавать экзамены 8 мая
5 мая 2022 г. 13:05
В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно
В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно
5 мая 2022 г. 11:54
В Азербайджане утверждены предметные куррикулумы для профильных классов
В Азербайджане утверждены предметные куррикулумы для профильных классов
4 мая 2022 г. 18:44
Министр: Планируем создать единую информационную систему по детским садам
Министр: Планируем создать единую информационную систему по детским садам
4 мая 2022 г. 13:36
Министр: Идет работа над организацией дистанционной формы обучения
Министр: Идет работа над организацией дистанционной формы обучения
4 мая 2022 г. 13:29
Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне
Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне
4 мая 2022 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi