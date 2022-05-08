Выпускники сдали экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр провел экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, обучение на которых ведется не на азербайджанском языке.

Государственный экзаменационный центр провел экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, обучение на которых ведется не на азербайджанском языке.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, он прошел в 95 корпусах в 21 городе и районе страны.

Напомним, что максимальное количество баллов, которое экзаменуемые могли набрать в этом году, составляла 100 баллов. Результаты этого экзамена заносятся в итоговый аттестационный документ студента.

При поступлении в высшие или средние специальные учебные заведения абитуриенты считаются получившими "приемлемую" оценку, если их балл составляет 50 и выше.

Выпускники прошлых лет, сдающие вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения не на азербайджанском языке, могут набрать на экзамене 30 баллов. Чтобы считаться "приемлемым", заявитель должен набрать не менее 15 баллов.