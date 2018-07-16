Выпускники БВШН начали работу на Карбамидном заводе SOCAR

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) 2018 года успешно начинают свою профессиональную карьеру.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, трудоустроено еще четыре молодых специалиста, окончивших вуз в этом году: они приняты на работу на Карбамидный завод компании SOCAR.

Наиболее сильные кандидаты были выявлены в ходе конкурсного отбора, который проводили руководители предприятия - генеральный директор Хаял Джафаров, заместитель директора, главный инженер Бахтияр Мамедов и ведущий специалист отдела кадров Солмаз Казимова. Ими стали выпускники Высшей школы Мурад Исмайлов и Гейдар Наджафов, принятые на должности инженеров-технологов, а также Мамед Назаров и Эльшан Микаилов, которые приняты на должности инженера-химика и инженера по автоматике и контрольно-измерительным приборам соответственно. После прохождения вводного курса по технике безопасности и профессионального тренинга молодые сотрудники приступили к работе на производственных участках.

Фундамент завода был заложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2011 году. Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Реализация проекта окажет большую поддержку развитию сельского хозяйства страны. Планируется, что предприятие будет производить примерно 650-660 тысяч тонн карбамида в год, что полностью удовлетворит внутренние потребности республики. Кроме того, предусматривается экспорт продукции завода на мировые рынки через турецкие и черноморские порты.