Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов

Обучение пройдет в рамках программы DAAD

Трое выпускников Бакинской высшей школы нефти (БВШН) продолжат свое обучение в магистратурах зарубежных вузов в рамках стипендиальной программы Немецкой службы академических обменов DAAD.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, выпускница кафедры химической инженерии Нармин Бахишова будет обучаться в магистратуре Гамбургского университета (Германия). Асад Асадли и Сахиб Абдуллаев, которые тоже являются выпускниками вышеуказанной кафедры, будут обучаться в магистратуре Университета им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (Германия). Их расходы на проживание и образование будут покрываться за счет стипендиальной программы.

Отметим, что выпускница БВШН 2019 года Нармин Бахишова в настоящее время работает младшим инженером проекта в ООО TCM KT JV Azerbaijan итальянской группы компаний Maire Tecnimont, а Сахиб Абдуллаев, который тоже окончил высшую школу в 2019 году, работает в компании BP инженером-технологом по региону Азербайджан - Грузия – Турция.

Отметим, что трое из 25 человек, отобранных из Азербайджана для обучения по стипендиальной программе, являются выпускниками БВШН.

DAAD - это Служба академических обменов, которая предоставляет молодым людям возможность приобрести международный образовательный и исследовательский опыт в Германии и за ее пределами.