Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для более 19 тысяч учащихся.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования прошли в Сураханском, Низаминском, Пираллахинском районах города Баку, Агстафинском, Кюрдамирском, Габалинском, Губинском (вторая часть), Масаллинском (вторая часть), Сальянском, Самухском, Ярдымлинском районах, городе Евлах, а также для специальных школ в столице – школ-интернатов, для учащихся с нарушениями слуха и речи, нарушениями зрения, школы на острове Чилов, для учащихся школ с обучением на английском и французском языках.
В них также приняли участие 42 учащихся с ограниченными физическими возможностями. Для комфортной сдачи экзамена в помещениях были созданы специальные условия.
С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.
В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене письменных заданий занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.
Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.
За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.
С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.
В экзаменах ожидается участие 19 278 учащихся.