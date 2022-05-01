Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для более 19 тысяч учащихся.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования прошли в Сураханском, Низаминском, Пираллахинском районах города Баку, Агстафинском, Кюрдамирском, Габалинском, Губинском (вторая часть), Масаллинском (вторая часть), Сальянском, Самухском, Ярдымлинском районах, городе Евлах, а также для специальных школ в столице – школ-интернатов, для учащихся с нарушениями слуха и речи, нарушениями зрения, школы на острове Чилов, для учащихся школ с обучением на английском и французском языках.

В них также приняли участие 42 учащихся с ограниченными физическими возможностями. Для комфортной сдачи экзамена в помещениях были созданы специальные условия.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене письменных заданий занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.

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Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

В экзаменах ожидается участие 19 278 учащихся.