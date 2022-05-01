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Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен

Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
1 мая 2022 г. 14:54
Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для более 19 тысяч учащихся.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования прошли в Сураханском, Низаминском, Пираллахинском районах города Баку, Агстафинском, Кюрдамирском, Габалинском, Губинском (вторая часть), Масаллинском (вторая часть), Сальянском, Самухском, Ярдымлинском районах, городе Евлах, а также для специальных школ в столице – школ-интернатов, для учащихся с нарушениями слуха и речи, нарушениями зрения, школы на острове Чилов, для учащихся школ с обучением на английском и французском языках.

В них также приняли участие 42 учащихся с ограниченными физическими возможностями. Для комфортной сдачи экзамена в помещениях были созданы специальные условия.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене письменных заданий занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.

06:02

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

В экзаменах ожидается участие 19 278 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке DİM 19 mindən çox şagird üçün buraxılış imtahanı keçirib

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