Выпускники 9-х классов сдадут итоговый экзамен

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.
За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.
С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.
В экзаменах ожидается участие 14 112 учащихся.