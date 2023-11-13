Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты

Студентам, окончившим дистанционные курсы китайского языка, организованные в рамках совместного сотрудничества Фонда Гейдара Алиева, посольства Китая в Азербайджане и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), вручены сертификат

Студентам, окончившим дистанционные курсы китайского языка, организованные в рамках совместного сотрудничества Фонда Гейдара Алиева, посольства Китая в Азербайджане и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), вручены сертификаты.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии директор департамента Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов отметил, что с первых дней реализации проекта между посольством Китая в Азербайджане и UNEC было налажено тесное сотрудничество. Проект реализован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. "Отрадно, что в Азербайджане достаточно много студентов, желающих изучать китайский язык. Верю, что количество таких проектов в будущем будет расти, азербайджано-китайское сотрудничество будет развиваться еще больше. Сегодня уже около 50 наших студентов успешно окончили несколько курсов", - добавил С.Мамедов.

Посол Китая в Азербайджане Го Минь заявила, что в Азербайджане достигнута договоренность о преподавании китайского языка в ряде средних школ, а также планируется продолжение подобных проектов в университетах. Пожелав успехов студентам, окончившим курсы китайского языка, Го Минь сказала, что в будущем они внесут свой вклад в дело расширения связей между двумя странами.

Было отмечено, что курсы китайского языка охватили период с 2019 по 2022 годы. В общей сложности 35 студентов приняли участие в этих курсах, получив базовые знания китайского языка, такие как аудирование, разговорная речь, чтение и письмо.

В настоящее время в мире растет число людей, интересующихся китайским языком. В последние годы благодаря успехам в экономической сфере китайский язык вошел в ряд самых распространенных языков мира.

Партнерами проекта курсов китайского языка в Баку являются UNEC, Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Пекинский университет иностранных языков.

По завершении мероприятия студентам были вручены сертификаты.