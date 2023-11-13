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Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты

Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты Студентам, окончившим дистанционные курсы китайского языка, организованные в рамках совместного сотрудничества Фонда Гейдара Алиева, посольства Китая в Азербайджане и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), вручены сертификат
Наука и образование
13 ноября 2023 г. 12:36
Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты

Студентам, окончившим дистанционные курсы китайского языка, организованные в рамках совместного сотрудничества Фонда Гейдара Алиева, посольства Китая в Азербайджане и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), вручены сертификаты.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии директор департамента Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов отметил, что с первых дней реализации проекта между посольством Китая в Азербайджане и UNEC было налажено тесное сотрудничество. Проект реализован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. "Отрадно, что в Азербайджане достаточно много студентов, желающих изучать китайский язык. Верю, что количество таких проектов в будущем будет расти, азербайджано-китайское сотрудничество будет развиваться еще больше. Сегодня уже около 50 наших студентов успешно окончили несколько курсов", - добавил С.Мамедов.

Посол Китая в Азербайджане Го Минь заявила, что в Азербайджане достигнута договоренность о преподавании китайского языка в ряде средних школ, а также планируется продолжение подобных проектов в университетах. Пожелав успехов студентам, окончившим курсы китайского языка, Го Минь сказала, что в будущем они внесут свой вклад в дело расширения связей между двумя странами.

Было отмечено, что курсы китайского языка охватили период с 2019 по 2022 годы. В общей сложности 35 студентов приняли участие в этих курсах, получив базовые знания китайского языка, такие как аудирование, разговорная речь, чтение и письмо.

В настоящее время в мире растет число людей, интересующихся китайским языком. В последние годы благодаря успехам в экономической сфере китайский язык вошел в ряд самых распространенных языков мира.

Партнерами проекта курсов китайского языка в Баку являются UNEC, Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Пекинский университет иностранных языков.

По завершении мероприятия студентам были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil olunan Çin dili kurslarının məzunlarına sertifikatlar verilib

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