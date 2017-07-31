Выпускник БВШН: Бакинская Высшая Школа Нефти дала мне профессию, хороших друзей и самые теплые воспоминания

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) начинают свою профессиональную карьеру. Самые талантливые из них завоевали право работать в ведущих международных и транснациональных компаниях нефтегазового сектора. Одним из них стал Ахмед Гелендерли, окончивший БВШН с красным дипломом по специальности "Инженер-химик" и принятый на работу в компанию BP в Азербайджане.

Report со ссылкой на отдел по связям в общественностью БВШН представляет интервью с А. Гелендерли:

– Вы были выбраны лучшим студентом года по специальности "Инженер-химик". Что вы приобрели за годы учебы в Высшей школе?

– За время учебы в БВШН я приобрел не только профессию инженера, но и обрел яркое будущее и настоящих друзей. Я покидаю школу с самыми теплыми воспоминаниями. В моей жизни, как и в жизни других студентов, БВШН сыграла огромную роль. Она не просто дает знания молодым людям, которые пришли в вуз, чтобы освоить профессию инженера. Высшая школа учит нас использовать эти знания, работать в команде, быть лидером, уметь брать на себя ответственность и прививает многие другие качества. Эти качества, которые я приобрел в БВШН, и помогли мне получить работу во всемирно известной компании.

– Удалось ли вам добиться целей, которые вы ставили перед собой при поступлении в вуз?

– За пять лет мне удалось не просто получить отличное образование, как я и хотел. Я сумел реализовать и другие цели, которые я ставил перед собой. Например, хотя я с первого года посвящал учебе все свое время и внимание, я в то же время принимал активное участие в конференциях, семинарах и проектах. В вузе всегда поощряли наш интерес к различным общественным инициативам. В 2014 году я стал победителем II студенческой научно-технической конференции в БВШН, а позже – победителем восьмого конкурса грантов Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики. Если же говорить о наших выпускниках и о том пути, который им предстоит в жизни, я думаю, что они смогут добиться больших успехов именно благодаря тем качествам, которые они приобрели в БВШН.

– Что необходимо, чтобы стать сотрудником такой компании, как BP?

– Сегодня недостаточно обладать только отличными техническими знаниями, чтобы работать в транснациональной компании. Конечно, они необходимы, иначе ваша кандидатура даже не будет рассматриваться. Именно такое образование, которое строится на основе современных международных инновационных программ, я получил в БВШН. Но для работы в крупной компании необходимы и другие качества, в том числе умение работать в коллективе, принимать решения, быть лидером. Не обладая этими качествами, успеха в стремлении получить хорошую работу не добиться.

– Как проходил отбор кандидатов?

– В компании BP существует уникальная система подбора кадров. Свои резюме в такие транснациональные компании посылают тысячи людей, и среди них нужно найти самых сильных кандидатов. А сложность выбора в том, что в конкурсном отборе принимает участие очень много хороших специалистов. Выделиться среди них довольно сложно. Думаю, что у команды BP есть определенные цели, и для их достижения нужны кандидаты, которые обладают определенными качествами и у которых есть желание работать. А еще очень важно умение четко формулировать ответы и демонстрировать свои знания. Приобрести эти навыки мне тоже помогла учеба в БВШН, в том числе уроки углубленного изучения азербайджанского языка, культуры речи и ораторского искусства, которые нам преподавали в течение двух семестров. Кроме того, в таких компаниях, как BP, ценят и обращают внимание на то, может ли человек быть лидером и не боится ли он или она брать на себя ответственность.

– Как вам в будущей работе поможет опыт прохождения производственной практики, который вы получили в БВШН?

– Убежден, что такой опыт играет большую роль в формировании будущих инженеров. Невозможно стать профессионалом, изучая только теорию в учебниках, без практических знаний. А во время стажировки в BP и Petkim я смог не только познакомиться с реальным современным производством. Стажировки очень помогли мне почувствовать общую рабочую атмосферу, научиться правильно строить отношения с коллегами, понять, что такое корпоративная культура и этика. Думаю, эти качества мне пригодятся, чтобы успешно строить свою карьеру.