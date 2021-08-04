Выделено 7 млн манатов на ремонт школ, которым нанесен ущерб в результате агрессии Армении

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проведению ремонтно-строительных работ в учебных заведениях, которым нанесен ущерб в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения про

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проведению ремонтно-строительных работ в учебных заведениях, которым нанесен ущерб в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, для обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в учебных заведениях в городе Гянджа, Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах в связи с устранением ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 7,0 (семь) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части I настоящего Распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.