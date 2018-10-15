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    Выделено 2 млн. манатов на строительство здания новой школы в селе Шихакяран Лянкяранского района

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Шихакяран Лянкяранского района.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1.Для строительства здания новой общеобразовательной школы на 432 ученических места в селе Шихакяран Лянкяранского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.

    2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

    3.Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

    4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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