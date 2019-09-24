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Вургун Эйюб предан земле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Вургун Эйюб предан земле
© Report / Elchin Murad

Экс-председатель ликвидированной Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Вургун Эйюб предан земле.

Как сообщает Report, В.Эйюба похоронили на кладбище "Деде Горгуд" в Сураханском районе Баку.

*** 17:14

На церемонии прощания с бывшим председателем ликвидированной Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Вургуном Эйюбом во дворе здания, где он жил, ашуг исполнил мелодию на сазе.

Как сообщает Report, тело несли под аплодисменты окружающих.  

В.Эйюба похоронят на кладбище "Деде Горгуд" в Сураханском районе Баку.

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