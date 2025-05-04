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Второй в Азербайджане научный центр турецкого Фонда T3 откроется в Губе

Второй в Азербайджане научный центр турецкого Фонда T3 откроется в Губе Фонд турецкой технологической команды (Фонд T3) в ближайшем будущем откроет научный центр в Губе.
Наука и образование
4 мая 2025 г. 14:37
Второй в Азербайджане научный центр турецкого Фонда T3 откроется в Губе

Фонд турецкой технологической команды (Фонд T3) в ближайшем будущем откроет научный центр в Губе.

Об этом корреспонденту Report на фестивале TEKNOFEST в Северном Кипре сказала председатель совета директоров фонда Эльван Кузуджу Хыдыр.

"У нашего фонда долгая история взаимодействия с Азербайджаном. В этом смысле мы установили прочную связь после проведения TEKNOFEST. Наш научный центр, действующий в Баку, за два года посетил, возможно, более ста тысяч представителей азербайджанской молодежи. Это очень хороший показатель для нас", - подчеркнула она.

По словам руководителя фонда, около 80 студентов окончили экспериментальные программы Т3, реализуемые в Азербайджане.

"То есть они успешно завершили двухлетние образовательные программы, и мы отобрали новых студентов. Они уже начали свое обучение. Таким образом, наша тесная связь с Азербайджаном продолжается. В ближайшем будущем, возможно, в течение 1-2 недель, мы откроем новый научный центр в Губе. Это будет наш второй центр в стране. Мы придаем большое значение работе в этом направлении, нашей деятельности в Азербайджане", - подчеркнула Э.К.Хыдыр.

Она отметила, что Фонд T3 также тесно сотрудничает с различными структурами Азербайджана в рамках TEKNOFEST.

Напомним, что открытие центра "Билим Баку", созданного на основе меморандума, подписанного между ASAN xidmət и Фондом Т3, состоялось 28 мая 2022 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара.

Цель центра - развивать знания и навыки учащихся 6-14 лет в области технологий, инноваций, науки и предпринимательства, наглядно демонстрировать им понятия, изучаемые в школе, посредством практических тренингов. В то же время основными приоритетами являются демонстрация эквивалента науки и технологий в повседневной жизни и создание возможностей для наблюдения за тем, как научные явления работают на практике.

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Версия на английском языке Türkiye's T3 Foundation to open second center in Azerbaijan in Guba
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin “T3 Fondu” Azərbaycanda ikinci mərkəzini Qubada açacaq - EKSKLÜZİV

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