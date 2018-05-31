Второй этап вступительных экзаменов в магистратуру состоится 3 июня

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА на 2018/2019-й учебный год 3 июня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Экзамены пройдут в 25 зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, и начнутся централизованно в 12:00. На ответы будет отведено полтора часа.

Для участие на экзамене бакалавры должны распечатать "Пропускной лист бакалавра на экзамен", войдя на сайт ГЭЦ под своим именем и паролем. Здесь же они смогут ознакомиться с информацией о месте проведения экзамена, а также получить другие необходимые сведения.

Придя на экзамен, бакалаврам следует иметь при себе:

• Оригинал удостоверения личности;

• "Пропускной лист бакалавра на экзамен".

В случае несоответствия в документах или недостаче одного из них бакалавры к экзамену допущены не будут.