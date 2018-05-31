 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Второй этап вступительных экзаменов в магистратуру состоится 3 июня

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА на 2018/2019-й учебный год 3 июня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ. 

    Экзамены пройдут в 25 зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, и начнутся централизованно в 12:00. На ответы будет отведено полтора часа.

    Для участие на экзамене бакалавры должны распечатать "Пропускной лист бакалавра на экзамен", войдя на сайт ГЭЦ под своим именем и паролем. Здесь же они смогут ознакомиться с информацией о месте проведения экзамена, а также получить другие необходимые сведения.

    Придя на экзамен, бакалаврам следует иметь при себе:

    • Оригинал удостоверения личности;

    • "Пропускной лист бакалавра на экзамен".

    В случае несоответствия в документах или недостаче одного из них бакалавры к экзамену допущены не будут.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi