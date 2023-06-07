Вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру пройдут 11 июня

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 11 июня проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 11 июня проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Как передает Report, в экзаменах примут участие 2 324 человека.

Вступительный экзамен в докторантуру сдаст 1 841 человек (1 795 человека - английский язык, 26 человек - французский язык, 20 человек - немецкий язык), на доктора философии - 483 человека (470 человек - английский язык, 6 человек - французский язык, 7 человек - немецкий язык). Четыре иностранца сдадут экзамен по азербайджанскому языку.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Допуск завершается в 9:45, за 15 минут до его начала. Пришедшие после этого времени на экзамен не допускаются.

Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пропуск на экзамен.

Экзамен продлится 2 часа 30 минут. Первые полтора часа отведены на тестовый экзамен, а последний час – на письменное задание.

Экзамен по азербайджанскому языку на соискание степени доктора философии для иностранцев и лиц без гражданства пройдет 12 июня по всем блокам.