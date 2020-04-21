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Вступительные экзамены в Азербайджане могут пройти в новом формате

Вступительные экзамены могут пройти в новом формате

© Report

"Пока неизвестно, будут ли вступительные экзамены проходить в прежнем формате. Они должны пройти в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде. 

По ее словам, сотрудники структуры серьезно работают над этим вопросом: "Они стараются, чтобы нынешняя ситуация не оказала дополнительного влияния на экзамен". 

Председатель ГЭЦ напомнила, что в 1993 году экзамены прошли осенью: "Правда, в то время были иные условия. Наши враги мешали правильному построению системы образования. Сейчас ситуация намного сложнее. Думаю, что наш народ сможет достойно выйти из сложившейся ситуации". 

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