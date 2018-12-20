Всемирный Банк: Продолжительность образования никак не влияет на качество

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мы провели тест, который способны решить ученики четвертых классов в странах со средним достатком. Спросили, сколько будет 28x19? Большинство опрошенных не смогли ответить".

Как сообщает Report, об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане сказал менеджер глобальной практики по образованию группы Всемирного банка Гарри Патринос.

По его словам, похожий тест был проведен в Азербайджане: "Мы задали вопрос азербайджанским школьникам: на судне 218 пассажиров. 191 человек – члены экипажа. Сколько всего человек на корабле? Многие не смогли ответить на этот вопрос".

По словам представителя Всемирного банка, продолжительность образования никак не влияет на его качество: "Судя по результатам нашего опроса, по качеству образования лидирует Сингапур. Однако в этой стране продолжительность среднего образования не такая большая. Это еще раз говорит о том, что срок образования необходимо привести в соответствие с его качеством".

По словам Г.Патриноса, причина низкого уровня образования в ряде стран связана с тем, что учителя не приходят на уроки.