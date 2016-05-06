​Всемирно известный австрийский ученый проводит тренинги в БВШН

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Основатель и директор магистерской программы по управлению Инженерии Венского технологического университета, профессор Петер Копачек проводит в Бакинской Высшей Школе Нефти двухдневные тренинги для студентов вуза. Как сообщает Report, тренинги пройдут в течение двух дней на темы «Современные направления в области автоматики» и «Конец механического управления».

Поприветствовав гостя, ректор Эльмар Гасымов дал подробную информацию об истории создания, направлениях деятельности, учебных программах БВШН. Он сообщил о новом кампусе БВШН, которая обеспечена богатой материально-технической базой и обладает широкими инфраструктурными возможностями. Касаясь международных связей и сотрудничества БВШН с рядом мировых вузов, ректор подчеркнул, что студенты с большим интересом слушают лекции, представляемые профессорами этих вузов и специалистами международных компаний. Эльмар Гасымов также отметил, что в будущем в БВШН предусматривается организация учебы на уровне магистратуры и докторантуры в рамках концепции «непрерывное образование».

Профессор Петер Копачек выразил удовлетворение своим пребыванием в БВШН. Рассказывая о Венском технологическом вузе, профессор также сообщил студентам о своей деятельности и трудовом опыте. Отметив, что в настоящее время автоматизация процессов и промышлености, в том числе робототехника являются быстроразвивающимися сферами автоматики, П.Копачек сказал, что во время тренингов будут проведены презентации о промышленных, мобильных и гуманоидных роботах. Он добавил, что на тренингах также будут рассмотрены вопросы по автоматизации процессов, автоматизации производства, роботам, социальным аспектам и этическим направлениям, а также в связи с концом механического управления, переработкой отходов, ценными металлами и рядом других вопросов. Петер Копачек выразил уверенность в том, что прочитанные студентам лекции окажутся полезными для них.

Отметим, что Петер Копачек в 1971 году с отличием окончил докторантуру и получил докторскую степень по управлению. В 1986-1990 годах занимал должность профессора по системной инженерии и автоматике в Линзском университете Австрии. В 1990-2008 годах занимал должности руководителя Института устройств управления и робототехники Венского технологического университета Австрии и президента Австрийского Общества системной инженерии и автоматики. С 1985 года является вице-президентом и главным секретарем австрийского отделения Международной Федерации Бухгалтеров и Общества системной инженерии и автоматики. Три раза получал звание почетного доктора, является членом-корреспондентом Саксонской Академии Наук и Немецкой Академии технических наук, членом Международной Федерации Бухгалтеров, Международной Федерации Робототехники, Институт электрики и инженеров-электронщиков. В 2006 году удостоился награды Американского Общества Промышленной Робототехники “Engelberger”. П. Копачек является автором более 6 книг и свыше 300 научных статей.