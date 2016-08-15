Все три абитуриента, набравшие 700 баллов, выбрали БВШН

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Все три абитуриента, набравшие максимальные 700 баллов на вступительном экзамене в вузы, проведенном по первой группе специальностей для 2016/2017-го учебного года, выбрали Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Как сообщили Report в пресс-службе БВШН, абитуриенты Турал Агаев, Раван Назаралиев и Надир Султанлы, показавшие максимальный результат по первой группе специальностей, выбрав БВШН, продолжат свое обучение по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

Отметим, что Турал Агаев выпускник Бакинского турецкого лицея турецкого фонда Даянет. Он родом из Зангиланского района. Мать Турала - домохозяйка, а отец является рабочим.

Раван Назаралиев окончил полную среднюю школу №5 в Хырдалане. Отец Равана является автомехаником, а мать - учительница по математике. Также следует отметить, что Раван не первый в семье ребенок, который набирает высокий балл. Другие братья Равана - Рашад Назаралиев, набрав 677 баллов на вступительном экзамене, проведенном в 2013 году, и Нурлан Назаралиев, набрав 685 баллов на вступительном экзамене, проведенном в текущем году, поступили в БВШН.

Надир Султанлы окончил школу-лицей Анкара. Его мать – домохозяйка, а отец работает в компании BP.