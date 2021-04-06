Все больше женщин в Азербайджане хотят стать директорами школ

В 2018 году в тестовом этапе конкурса приняли участие 1411 кандидатов, а в 2019 году - 1645

В этом году на экзаменах по приему на работу директоров по сравнению с предшествующими годами было зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 2 683.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, в 2018 году в тестовом этапе конкурса приняли участие 1411 кандидатов, а в 2019 году - 1645.

Впервые число женщин (1382 человека), принявших участие в экзаменах этого года, было больше по сравнению с кандидатами-мужчинами.

Среди кандидатов было 1807 учителей, 511 заместителей директоров по учебной (учебно-воспитательной) работе, 139 заместителей директоров по воспитательной работе, 111 организаторов по внешкольной и внеклассной воспитательной работе, 47 методистов, 32 руководителя по допризывной подготовке молодежи, 26 психологов, 10 руководителей детских объединений.