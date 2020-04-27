Время отпуска сотрудников НАНА продлено

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Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение "О регулировании посещаемости работников академии в связи с продлением особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно решению Кабинета министров от 31 марта 2020 года, для сотрудников НАНА выход на работу продлен с 28 апреля до 00:00 часов 4 мая с сохранением заработной платы.

Кроме того, было рекомендовано, чтобы на некоторых работающих в непрерывном режиме предприятиях НАНА, деятельность которых нельзя отложить, работы выполнялись в соответствии с правилами специального режима труда.

Напомним, что в соответствии с решением Кабинета министров от 18 апреля 2020 года, особый карантинный режим в стране был продлен до 00:00 часов 4 мая. Все ранее установленные Кабинетом министров и Оперативным штабом при Кабинете министров ограничения, требования и режимы в течение данного периода остаются в силе.