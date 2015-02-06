​Впервые в Азербайджане к изданию готовят "Атлас грязевых вулканов мира"

Баку. 6 февраля.REPORT.AZ/ При поддержке Научного фонда SOCAR впервые в Азербайджане подготовлен к изданию "Атлас грязевых вулканов мира".

Как заявляет Report, об этом сообщил руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор наук по геологии-минералогии, профессор Адиль Алиев.

По его словам, в атласе обобщены и проанализированы грязевые вулканы, расположенные в глубинах Каспийского, Черного и Средиземного морей, а также в 42 странах на тектонических поясах, охватывающих Тихий океан, Альпийские горы и Гималаи: "В атласе прокомментирована морфология вулканов, структурная позиция и пр. Здесь в глобальном масштабе находят свое подтверждение результаты, ранее полученные азербайджанскими учеными, изучающими грязевые вулканы на протяжении полувека. Мнения наших ученых совпадают с мнением ученых охватывающих атлас стран в вопросах, связанных с возникновением грязевых вулканов, термодинамическими процессами и условиями геодинамики, происходящими на глубине 15-20 км".

А.Алиев отметил, что на территории Земного шара насчитывается более 2500 грязевых вулканов, более 350 из которых находятся в Азербайджане: "Впервые все включенные в атлас вулканы делятся на два генетических типа - грязевые вулканы и проявления грязевых вулканов. Все собранные здесь материалы получены в результате анализа и перевода более 600 литературных материалов и исследований. В атлас включено более 600 цветных фотографий, в том числе карты, схемы, 340 фотографий, снятых с земли, со спутников и самолетов, 136 таблиц. Каждый из атласов, изданных на азербайджанском, английском и русском языках, состоит из 320-ти страниц. Кроме того, здесь размещен сборник из 68 страниц, в котором дается пояснение. Издать атлас планируется в Италии".