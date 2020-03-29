Возвращают ли частные детсады и лицеи оплату из-за закрытия учебных заведений?

Страх перед лицом коронавирусной пандемии (COVID-19), обуявший всю страну, привел к закрытию большинства учебных заведений в мире. Также была приостановлена работа школ и детских садов в Азербайджане.

Некоторые частные школы и детские сады являются платными, оплата за учебу выплачивается либо с начала года, либо помесячно. Временное приостановление обучения пришлось на начало марта. Будет ли возвращена оплата за месяцы, когда обучение было приостановлено? Возможно, оплата будет зачислена за следующий год?

Report постарался в связи с данным вопросом связаться с рядом частных школ и детсадов.

В Международной бакинской школе “Sabis sun” Report сообщили, что сейчас занятия проходят в режиме онлайн.

"В этом году нашу школу закончат ученики 12-го класса. То есть первый наш выпуск запланирован на текущий год. Поэтому все свои мысли мы сфокусировали на том, чтобы ученики не оставались вне занятий. Пока в связи с оплатой за обучение от руководства указаний не было. Что-то конкретное можно будет сказать после открытия школ. Возможно, будут перемены, но пока нет официального решения, какие изменения будут".

Родитель ученика лицея "Эврика" отметил, что ежемесячно платит за обучение 550 манатов: "Мне звонят с требованием оплатить обучение за март. Это отражено в договоре, подписанном между лицеем и родителем. Так, в договоре говорится, что даже если в стране будет чрезвычайное положение, обучение должно оплачиваться".

Родитель, ребенок которого учится в Бакинском лицее Ататюрка "Тюрк Дуньясы", сказал Report, что до начала учебного года заплатил учебному заведению 1200 манатов: "Обучение в этом лицее приостановлено, как и в других учебных заведениях. Спустя некоторое время после закрытия лицея учителя дали детям задания, просят их выполнять, ответы они отсылают голосовыми сообщениями. С сегодняшнего дня занятия проходят в режиме онлайн".

Родитель отметил, что доволен лицеем в этот период и не видит нужды в возвращении оплаты.

Родитель ребенка, посещающего детский сад им. Зарифы Алиевой, сказал Report, что платит ежемесячно 620 манатов:

"В этом детском саду есть и такие, кто платит на год вперед. Я не осведомлен об их участи. С начала этого месяца мой ребенок не ходит в детский сад. С учетом текущей ситуации в стране я не перевел оплату за март и апрель. Это зависит от условий договора, подписанного между родителями и руководством садика. До сих пор нам никто не звонил из садика с требованием оплаты".

Со многими другими частными школами (Бакинская оксфордская школа, Азербайджанский британский колледж, Современный образовательный комплекс им.Гейдара Алиева) и детскими садами связаться не удалось.