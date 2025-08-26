Возросло количество обучающихся в Азербайджане иностранных студентов

О нас

Наука и образование
26 августа 2025 г. 13:03
В прошлом учебном году на обучение по программам бакалавриата и магистратуры в Азербайджане были приняты 7 427 иностранных граждан.

Как сообщает Report, данные представлены в статистическом сборнике "Образование, наука и культура в Азербайджане".

В 2023-2024 учебном году эта показатель составлял 6 680 человек, а в 2020-2021 учебном году - 5 256 человек.

Из 7 427 студентов, обучающихся в Азербайджане на бакалавриате и магистратуре, 1 175 являются гражданами стран СНГ, а 6 297 - других стран.

В вузы Азербайджана приняты 794 гражданина России, 107 - Туркменистана, 70 - Казахстана, 57 - Украины.

Кроме того, в прошлом учебном году обучение в Азербайджане начали 3 477 граждан Турции, 942 - Ирана, 668 - Грузии, 305 - Индии, 180 - Пакистана и 148 - Сирии, по одному студенту из Анголы, Эстонии, Эритреи, Швеции, Колумбии, Камеруна, Южной Кореи, Кувейта, Танзании и Японии.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin sayı artıb - SİYAHI

