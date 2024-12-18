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Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса

Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса
Наука и образование
18 декабря 2024 г. 15:28
Возобновлена регистрация в частные детские сады в рамках грантового конкурса

Министерство науки и образования Азербайджана объявило о начале регистрации детей на вакантные места в частных детских садах в рамках грантового конкурса для частных дошкольных образовательных учреждений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

После размещения на вакантные места родители или законные представители детей должны предоставить необходимые документы в детский сад. Между частным дошкольным учреждением и родителями будет заключен договор об оказании образовательных услуг, в котором указывается ежемесячная сумма оплаты за обучение.

Целью грантового конкурса является обеспечение мест для детей, не принятых в государственные дошкольные учреждения в 2024-2025 учебном году. Конкурс позволяет частично финансировать обучение в выбранных частных детских садах за счет предоставленных грантов.

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