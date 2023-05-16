ВОЗ призвала изучить риски использования чат-ботов наподобие ChatGPT в здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество проявлять осторожность при использовании создаваемых искусственным интеллектом (ИИ) инструментов большой языковой модели (LLM) для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество проявлять осторожность при использовании создаваемых искусственным интеллектом (ИИ) инструментов большой языковой модели (LLM) для защиты и содействия благополучию и безопасности людей, а также сохранения общественного здоровья.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Как рассказали в ВОЗ, LLM включают некоторые из наиболее быстро развивающихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют понимание, обработку и создание человеческого общения, а также вызывают значительный интерес в области здравоохранения.

Во всемирной организации отмечают крайнюю важность тщательного изучения рисков при использовании LLM для улучшения доступа к медицинской информации в качестве инструмента поддержки принятия решений или для расширения диагностических возможностей в условиях ограниченных ресурсов для защиты здоровья людей и уменьшения неравенства.