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ВОЗ призвала изучить риски использования чат-ботов наподобие ChatGPT в здравоохранении

ВОЗ призвала изучить риски использования чат-ботов наподобие ChatGPT в здравоохранении Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество проявлять осторожность при использовании создаваемых искусственным интеллектом (ИИ) инструментов большой языковой модели (LLM) для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии
Наука и образование
16 мая 2023 г. 21:00
ВОЗ призвала изучить риски использования чат-ботов наподобие ChatGPT в здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество проявлять осторожность при использовании создаваемых искусственным интеллектом (ИИ) инструментов большой языковой модели (LLM) для защиты и содействия благополучию и безопасности людей, а также сохранения общественного здоровья.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Как рассказали в ВОЗ, LLM включают некоторые из наиболее быстро развивающихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют понимание, обработку и создание человеческого общения, а также вызывают значительный интерес в области здравоохранения.

Во всемирной организации отмечают крайнюю важность тщательного изучения рисков при использовании LLM для улучшения доступа к медицинской информации в качестве инструмента поддержки принятия решений или для расширения диагностических возможностей в условиях ограниченных ресурсов для защиты здоровья людей и уменьшения неравенства.

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