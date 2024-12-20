О нас

Восстановлен учебный процесс в школе в Товузе, где 71 человек отравился дымом

Восстановлен учебный процесс в школе в Товузе, где 71 человек отравился дымом В средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, где 71 человек отравился дымом, возобновлен учебный процесс.
Наука и образование
20 декабря 2024 г. 13:50
Восстановлен учебный процесс в школе в Товузе, где 71 человек отравился дымом

В средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, где 71 человек отравился дымом, возобновлен учебный процесс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Газах-Товузское региональное управление образования.

Отмечается, что был проведен осмотр печей, устранена проблема и обеспечено отопление.

"Исполняющий обязанности начальника Газах-Товузского регионального управления образования, заместитель начальника Анар Меджидов посетил учебное заведение и ознакомился с посещаемостью и учебным процессом. В настоящее время в школе также находятся сотрудники сферы образования. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tovuzda 71 nəfərin tüstüdən zəhərləndiyi məktəbdə tədris prosesi bərpa olunub

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi