Восстановлен учебный процесс в школе в Товузе, где 71 человек отравился дымом

В средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, где 71 человек отравился дымом, возобновлен учебный процесс.

В средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, где 71 человек отравился дымом, возобновлен учебный процесс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Газах-Товузское региональное управление образования.

Отмечается, что был проведен осмотр печей, устранена проблема и обеспечено отопление.

"Исполняющий обязанности начальника Газах-Товузского регионального управления образования, заместитель начальника Анар Меджидов посетил учебное заведение и ознакомился с посещаемостью и учебным процессом. В настоящее время в школе также находятся сотрудники сферы образования. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.