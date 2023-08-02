Восстановлен коэффициент заработной платы группы учителей-воспитателей

Восстановлен коэффициент зарплаты группы учителей-воспитателей.

Восстановлен коэффициент зарплаты группы учителей-воспитателей.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Сообщалось, что рассмотрены обращения учителей-воспитателей дошкольных образовательных учреждений, высшее образование которых было непрофильным, по поводу снижения ставок оплаты труда.

После рассмотрения поступивших заявлений коэффициент заработной платы этих лиц был восстановлен, и они продолжают получать ее в прежнем объеме.

Кроме того, планируется привести ставки оплаты труда соответствующих учителей-воспитателей в соответствие с требованиями закона "О дошкольном образовании", "Единого тарифно-квалификационного справочника должностей служащих, относящихся к сфере образования”.