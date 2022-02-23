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Во внешкольных образовательных учреждениях пройдут мероприятия в связи с геноцидом в Ходжалы

Во внешкольных образовательных учреждениях пройдут мероприятия в связи с геноцидом в Ходжалы Во внешкольных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования, в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида пройдут мероприятия.
Наука и образование
23 февраля 2022 г. 10:15
Во внешкольных образовательных учреждениях пройдут мероприятия в связи с геноцидом в Ходжалы

Во внешкольных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования, в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида пройдут мероприятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Так, детско-юношеские центры развития №1, 2, 3, Республиканский дом художественного творчества молодежи и Республиканский детско-юношеский центр развития планируют провести открытые уроки, круглые столы, литературно-художественные композиции, посещение школьниками памятника "Крик матери" и др.

Основной целью организации мероприятий является почтение памяти погибших во время геноцида, повышение чувства патриотизма у детей и молодежи, предоставление им подробной информации о жестоких преступлениях, совершенных против нашего народа во время геноцида.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək

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