Во внешкольных образовательных учреждениях пройдут мероприятия в связи с геноцидом в Ходжалы

Во внешкольных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования, в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида пройдут мероприятия.

Во внешкольных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования, в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида пройдут мероприятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Так, детско-юношеские центры развития №1, 2, 3, Республиканский дом художественного творчества молодежи и Республиканский детско-юношеский центр развития планируют провести открытые уроки, круглые столы, литературно-художественные композиции, посещение школьниками памятника "Крик матери" и др.

Основной целью организации мероприятий является почтение памяти погибших во время геноцида, повышение чувства патриотизма у детей и молодежи, предоставление им подробной информации о жестоких преступлениях, совершенных против нашего народа во время геноцида.