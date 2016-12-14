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    Во внешкольных учебных заведениях проведут диагностическую оценку

    Процесс охватит два этапа - тестовый этап и собеседование

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря в Азербайджанском техническом университете проведут диагностическую оценку знаний и навыков педагогических работников действующих в Баку внешкольных учебных заведений.

    Об этом Report сообщили из министерства образования.

    Было отмечено, что диагностическая оценка будет проводиться отделом организации внешкольной деятельности министерства образования и ООО "Allianz".

    Цель диагностической оценки заключается в более рациональном использовании кадрового потенциала для усовершенствования деятельности внешкольных учебных заведений и использовании опыта при применении правил подготовки кадров и приема на работу.

    Диагностическая оценка охватит два этапа – тестовый этап и собеседование.

    В первом этапе будут представлены 110 вопросов с целью проверить знания участников по информационным технологиям, иностранному языку, способности психологического и логического мышления и пр. Продолжительность экзамена 120 минут.

    Второй этап пройдет по направлениям, требующим практических навыков. 

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