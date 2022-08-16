О нас

Во II группе специальностей к конкурсу допущены 9 800 абитуриентов с результатами выше 150 баллов

Во II группе специальностей к конкурсу допущены 9 800 абитуриентов с результатами выше 150 баллов "При наличии 12 000 запланированных мест во II группе специальностей, к конкурсу были допущены 9 800 человек с результатами выше 150 баллов".
Наука и образование
16 августа 2022 г. 16:05
Во II группе специальностей к конкурсу допущены 9 800 абитуриентов с результатами выше 150 баллов

"При наличии 12 000 запланированных мест во II группе специальностей, к конкурсу были допущены 9 800 человек с результатами выше 150 баллов".

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала во время прямого эфира на тему "На что обратить внимание при выборе специальности".

По ее словам, все эти абитуриенты будут приняты в вузы: "6 тысяч из них набрали свыше 200 баллов. Те, кто набрал в этой группе более 280 баллов, смогут учиться на бюджетных местах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке II qrupda 150 baldan yuxarı nəticə göstərən 9800 nəfər ixtisas seçiminə buraxılıb

Самое читаемое

Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi