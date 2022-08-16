Во II группе специальностей к конкурсу допущены 9 800 абитуриентов с результатами выше 150 баллов

"При наличии 12 000 запланированных мест во II группе специальностей, к конкурсу были допущены 9 800 человек с результатами выше 150 баллов".

"При наличии 12 000 запланированных мест во II группе специальностей, к конкурсу были допущены 9 800 человек с результатами выше 150 баллов".

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала во время прямого эфира на тему "На что обратить внимание при выборе специальности".

По ее словам, все эти абитуриенты будут приняты в вузы: "6 тысяч из них набрали свыше 200 баллов. Те, кто набрал в этой группе более 280 баллов, смогут учиться на бюджетных местах".