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    Во Франции умер выдающийся математик ХХ века

    Александр Гротендик скончался на 87-м году жизни

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Выдающийся французский математик ХХ века Александр Гротендик скончался на 87-м году жизни.

    Как передает Report, ученый известен революционным вкладом в алгебраическую геометрию, а также значительными достижениями в теории чисел, теории категорий и гомологической алгебре.

    Гротендик умер в госпитале в городе Сен-Жирон. Там математик поселился в начале 1990-х годов и стал вести изолированный образ жизни.

    Гротендик родился в Германии, в еврейской семье. Его отец, выходец из России, в 1942-м погиб в нацистском лагере.

    После войны юноша окончил университет в Монпелье, а затем переехал в Париж, где вошел в состав легендарной группы математиков, работавших под псевдонимом Николя Бурбаки. 

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