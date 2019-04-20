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Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы

​Во Франции состоялось открытие азербайджанской школы

В городе Нант состоялось открытие азербайджанской школы.

Как сообщает французское бюро Report, Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов присутствовал на открытии.

В школе будут функционировать два класса по возрастам 6-9 и 9-13. Помимо азербайджанского языка дети будут обучаться истории, географии, литературе Азербайджана, а также про узнают про героев страны.

На данный момент 20 человек уже записались в школу и прием детей продолжается.  

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