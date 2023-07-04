Внесены определенные изменения в программу тестирования при приеме на государственную службу

Внесены определенные изменения в программу тестирования по проверке логического мышления для поступления на государственную службу, а также для продолжения деятельности на государственной службе.

Внесены определенные изменения в программу тестирования по проверке логического мышления для поступления на государственную службу, а также для продолжения деятельности на государственной службе.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Таким образом, устранена разница в программах экзаменов по логическому мышлению для должностных групп Государственной службы, идентифицирована программа экзаменов по должностным группам AB, AC, BA и BB.

Ознакомиться с программой можно по ссылке ниже: