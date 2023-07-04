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Внесены определенные изменения в программу тестирования при приеме на государственную службу

Внесены определенные изменения в программу тестирования при приеме на государственную службу Внесены определенные изменения в программу тестирования по проверке логического мышления для поступления на государственную службу, а также для продолжения деятельности на государственной службе.
Наука и образование
4 июля 2023 г. 16:11
Внесены определенные изменения в программу тестирования при приеме на государственную службу

Внесены определенные изменения в программу тестирования по проверке логического мышления для поступления на государственную службу, а также для продолжения деятельности на государственной службе.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Таким образом, устранена разница в программах экзаменов по логическому мышлению для должностных групп Государственной службы, идентифицирована программа экзаменов по должностным группам AB, AC, BA и BB.

Ознакомиться с программой можно по ссылке ниже:

https://exidmet.dim.gov.az/dqq/docs/program/mentiq_proqram.pdf

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