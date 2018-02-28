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    Внесены изменения в тестовые экзамены для прохождения в государственную службу

    Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test itahanından keçmək barədə sertifikatın formasında dəyişikliklər edilib

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Внесены поправки в форму сертификата о прохождении экзамена для государственной службы.

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Согласно изменениям, из списка исключены должности первого заместителя главы местной исполнительной власти, заместителя, заведующего отделом, заместителя заведующего отделом, представителя главы местной исполнительной власти в административно-территориальных округах и областных административно-территориальных округах.

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