Внесены изменения в правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской республики".

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно изменениям предложенным Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), абитуриенты, завершившие в Азербайджанской республике полное среднее образование в текущем году, для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения, должны заполнить и подтвердить на сайте ГЭЦ "Электронное заявление абитуриента". А выпускники предыдущих лет должны предоставить документы в созданную со стороны Центра Комиссию по приему документов.

В подпункте 2.1.2 Общих положениях правил слова "Абитуриенты не предоставившие полный оригинал документа о среднем образовании" заменены на "Также абитуриенты предоставившие полный оригинал о среднем специальном и высшем образовании".

Кроме того, абитуриенты, желающие получить образование по специальностям высших учебных заведений, требующих особых способностей, после оформления электронного заявления будут участвовать в централизованном порядке со стороны ГЭЦ в приемных экзаменах.

Согласно изменениям, отныне вступительные экзамены будут проводиться дважды в каждый учебный год – в форме весенних и летних сессий. Абитуриент в каждой из сессий может принимать участие только в одном экзамене по выбранной группе специальностей. Независимо от участия в экзаменах по I-IV, абитуриент может также участвовать в экзамене по V группе специальностей.