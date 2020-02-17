В Азербайджане внесено изменение во вступительные экзамены в вузы - РЕШЕНИЕ

Внесено очередное изменение во вступительные экзамены в вузы

17 февраля, 2020 20:46

https://report.az/storage/news/3680476a2fe90fd5997d66d204d77528/6534a385-9745-4c82-a7de-174c930319ab_292.jpg Кабинет министров внес изменения в "Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий приказ. Изменения приняты согласно предложению Государственного экзаменационного центра. Согласно приказу, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора продлили до 1,5 часов. Отметим, что ранее данный экзамен длился 45 минут. Напомним, что абитуриенты русского сектора сдают отдельный экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык). На экзамене абитуриентам предоставляется 30 вопросов и максимальный балл составляет 100 баллов.

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