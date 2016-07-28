Выбравшая БВШН абитуриент: Чтобы добиться успеха нужно усердно учиться с первого класса

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Абдинли Фатима Сурхай гызы родилась в 1997 году в городе Баку. Набравшая 695 баллов на вступительном экзамене, проведенном по первой группе специальностей Фатима выбрала специальность инженера-химика Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). В связи с временным проживанием семьи Фатимы в городе Москва Российской Федерации, она с первого по третий класс обучилась в московской средней школе №1301, а позже вместе с семьей переехала в Баку. В четвертом классе училась в средней школе №93, расположенной в Наримановском районе. Фатима с пятого класса была принята в Элитарную гимназию имени Ильяса Эфендиева и училась там до 11 класса. В школе она отличалась своей активностью и была круглой отличницей. По словам Фатимы, в школе она старалась изучать все предметы на равном уровне, не ставя разницу между ними. В старших классах у нее были склонности к изучению технических предметов, так как она готовилась поступать в вуз по первой группе специальностей. Именно этот фактор сыграл важную роль в получении ею 695 баллов.

Report представляет интервью с Фатимой Абдинли.

- Фатима, откуда у тебя появился интерес к техническим предметам?

- Мой отец получил техническое образование. Он также, как и я, проявлял интерес к техническим наукам. Хоть и не точно, но возможно, что моя склонность к этим предметам связана с этим фактом. Однако, мой интерес к техническим предметам исходит изнутри.

- Как ты училась в средней школе?

- Я была отличницей. По всем предметам у меня были высокие оценки. В то же время, я была активной участницей многих дебатов в школе, где больше всего обсуждались социальные темы. К этим обсуждениям я всегда присоединялась с большим интересом.

- Ты намерена выбрать специальность инженера-химика?

- Да. Я выбрала обучение по этой специальности в БВШН. У меня склонность к созданию чего-либо нового, привнесению новшеств, созданию какой-то формулы, особенно к нововведениям в области образования. Также хотела бы провести научное исследование. Кроме того, химия меня очень привлекает. Даже этот интерес иногда заставляет меня просматривать короткие фильмы о химических растворах на канале “Youtube”.

- Переживания перед экзаменом остались позади… Как прошел экзамен, и что бы ты посоветовала абитуриентам?

- По-моему, чтобы добиться успеха, нужно усердно учиться с первого класса. Так как со временем успевать за программой становится невозможным. Помимо занятий, абитуриенты также должны уделять время своему досугу. В особенности, чтобы не напрягать свой мозг, советую им, чтобы они иногда читали книги или выполняли задания на открытом воздухе, к примеру, в парке. Что касается переживаний перед экзаменом, то я старалась воздерживаться от этих чувств. На экзамене я была спокойной и верила в себя, что смогу справиться, так как в свое время приложила все усилия для этого. Кроме того, все родные, родители и учителя были уверены в моих знаниях. После того, как моя учительница проверила мои ответы, выяснилось, что на один вопрос по английскому языку я ответила неправильно. По этой причине не смогла дотянуть до 700 баллов.

- С чем связан твой выбор вуза, Бакинской Высшей Школы Нефти?

- Бакинская Высшая Школа Нефти создавалась еще тогда, когда я училась в средней школе. Уже в 9-10 классах я пришла к мнению, что должна набрать высокий балл и поступить именно сюда, так как БВШН является современным вузом, и образование здесь ведется на высоком уровне. Но также я знаю, что здесь учиться очень сложно. Однако, меня это не настораживает. Верю, что я смогу преодолеть все трудности и справиться со всеми заданиями. В частности, меня тут привлекают условия, созданные для студентов. Особый интерес вызывает у меня проведение занятий на английском языке и прохождение практики студентами на производственных предприятиях. В дальнейшем, я желаю продолжить свое образование на уровне магистратуры.