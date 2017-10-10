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    Власти Азербайджана рассматривают создание единой научной лаборатории для вузов

    По словам министра такой центр позволит сэкономит деньги и реализовать научный потенциал высших учебных заведений

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана рассматривают создание единой научной лаборатории, научно-исследовательского центра для вузов. Как сообщает Report, в частности об этом рассказал министр образования Микаил Джаббаров  в ходе своего выступления на заседании Кабинета Министров под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

    "В данный момент мы рассматриваем создание единой лаборатории, научно – исследовательского центра для высших учебных заведений»,- сказал министр.

    По его словам такой центр в полной мере даст реализовать потенциал высших учебных заведений. «Создание такого центра не только сэкономит деньги, но и позволит реализовать научный потенциал высших учебных заведений, коммерциализацию знаний и приведет к более эффективному использованию современного исследовательского оборудования», - отметил Микаил Джаббаров. 

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