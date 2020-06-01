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Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут 6-7 июня

Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут 6-7 июня

В июне Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) образования и полного (11-летнего) среднего образования. 

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров при соблюдении мер социальной изоляции. 

В экзаменационных помещениях будут проведены медико-профилактические, дезинфекционные и иные профилактические мероприятия. С целью предотвращения скопления и контактов между участниками экзаменов, им будет назначено индивидуальное время входа в помещение, где будут проводиться экзамены, и на входе будет измеряться температура. Один экзаменационный зал будет рассчитан максимум на 15 участников. 

Все участники экзамена должны будут надеть медицинскую маску. Экзамены будут проходить каждую неделю, начиная с 6 и 7 июня. Лист допуска на экзамен будет доступен на сайте ГЭЦ. 

Уже опубликован график проведения экзаменов 6 и 7 июня по районам и городам республики.

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