Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут 6-7 июня

В июне Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) образования и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров при соблюдении мер социальной изоляции.

В экзаменационных помещениях будут проведены медико-профилактические, дезинфекционные и иные профилактические мероприятия. С целью предотвращения скопления и контактов между участниками экзаменов, им будет назначено индивидуальное время входа в помещение, где будут проводиться экзамены, и на входе будет измеряться температура. Один экзаменационный зал будет рассчитан максимум на 15 участников.

Все участники экзамена должны будут надеть медицинскую маску. Экзамены будут проходить каждую неделю, начиная с 6 и 7 июня. Лист допуска на экзамен будет доступен на сайте ГЭЦ.

Уже опубликован график проведения экзаменов 6 и 7 июня по районам и городам республики.