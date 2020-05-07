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Выпускные экзамены для XI классов планируется провести в июне

Выпускные экзамены для XI классов планируется провести в июне

© Report

Выпускные экзамены для XI классов планируется провести в июне.

Как передает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Председатель ГЭЦ отметила, что в зависимости от решений Оперативного штаба при Кабинете министров будет определена последовательность проведения экзаменов по регионам:

"Экзаменационные пропускные листы размещаются на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до дня проведения экзамена. Из выпускных экзаменационных программ исключаются темы, преподаваемые после 1 марта, и в экзаменах не предусматривается оценивание этих тем. На выпускном экзамене, как и в предыдущие годы, выпускники могут набрать максимум 100 баллов по каждому предмету".

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