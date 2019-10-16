Выпускница Госпрограммы: Образование за рубежом готовит людей к реальной жизни - ИНТЕРВЬЮ

Развитие каждой страны зависит от всесторонней подготовки и интеллектуального уровня человеческого потенциала, который определяет ее конкурентоспособность в мире. В этой связи принятая Президентом Ильхамом Алиевым "Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг.", сыграла большое значение в формировании в стране инновационных, прогрессивно-мылящих и высококвалифицированных национальных специалистов в своих областях. Выпускники Госпрограммы уже вносят вклад в развитие Азербайджана, работая в разных сферах общественной жизни.

Для того, чтобы выяснить как обучение за рубежом по Государственной программе помогает выпускникам в их дальнейшей жизни, Report взял интервью у Томрис Байрамовой, которая в настоящее время работает старшим специалистом Агентства по регулированию энергетики при Министерстве энергетики.

Родилась Т. Байрамова в 1987 году в Баку. Среднее образование получила в школе №15 в Баку, а 11 класс, она отучилась в школе в штате Индиана, США. Бакалавриат Томрис ханум окончила в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), а затем по госпрограмме обучения за рубежом получила степень магистра в области экологической политики и управления природными ресурсами в Университете Индианы (США). Она также завершила 6-недельную программу по специальности в Норвегии и какое-то время проработала экспертом и инструктором в Немецком обществе международного сотрудничества (GIZ).

С возвращением выпускников Госпрограммы, в Азербайджане увеличилось число высококвалифицированных кадров

По словам Т. Байрамовой, учиться за границей было ее мечтой: "Смотря разные фильмы, мне всегда хотелось попробовать пожить жизнью американского студента. Конечно, решение покинуть зону комфорта, учиться в другой стране, в совершенно другой системе образования, требует смелости и человек должен быть полностью уверен в своих силах, иначе он потерпит неудачу. Обучение за границей - недостижимая цель для многих. И я считаю, что получив возможность обучаться по моей нынешней специальности за рубежом – я выиграла счастливый билет для моей карьеры".

Оценивая важность Государственной программы, Томрис ханум заявила, что благодаря данной программе сотни молодых людей получили возможность реализовать свои мечты: "Государство реализует множество проектов в сфере молодежной политики и занятости молодежи. С возвращением первых выпускников Госпрограммы, в Азербайджане увеличилось число высококвалифицированных молодых людей с широким мировоззрением, что безусловно, сыграет свою роль в развитии экономики нашей страны. Реальные результаты программы мы сможем наблюдать в ближайшие 10-15 лет, когда молодые люди, получившие образование за границей, будут работать на высоких должностях как в государственном, так и в частном секторах".

Т. Байрамова также рассказала о том, что сначала она работала над проектом Интегрированного управления биоразнообразием на Южном Кавказе, Немецкого общества международного сотрудничества: "В настоящее время я работаю старшим специалистом в Департаменте стратегического планирования и инноваций Агентства по энергетическим вопросам при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики. У меня очень интересная работа. Она заключается в сотрудничестве с донорскими организациями и зарубежными экспертами. Я также преподаю в университете ADA. Моя работа здесь заключается в том, чтобы обучать студентов в области экологических наук. Я беру 2-3 группы в каждом семестре, что означает 100-150 студентов. Лично для меня работа со студентами - очень интересный и полезный опыт. Также я стараюсь поделиться со своими учениками знаниями и навыками, которые я приобрела обучаясь за рубежом".

Госпрограмма - возможность для сотен студентов получить одно из лучших образований в мире.

Также, по ее словам, образовательную среду США нельзя сравнивать с другими странами: "В США, особенно в аспирантуре, среда преподаватель-ученик совершенно иная. Студенты и преподаватели всегда работают вместе. Успех ученика очень важен для учителя. В США цены на образование очень высокие, поэтому созданная в рамках Государственной программы возможность для сотен студентов получить одно из лучших образований в мире бесплатно не может не радовать. В настоящее время наша страна ежегодно отправляет десятки студентов в Европу и Азию в рамках межгосударственного сотрудничества. Я счастлива и горжусь, что многие из моих бывших учеников пользуются данной возможностью".

"Самое большое преимущество обучения за рубежом - это возможность изучать новые методы обучения, заводить новых друзей, знакомиться с разными культурами. Поскольку я прошла несколько этапов обучения за рубежом, я могу сравнить многие вещи. За границей молодые люди быстро становятся независимыми, таким образом можно сказать, что обучение за границей готовит людей к реальной жизни. Часто от своих учеников, я слышу, что они очень хотят уехать за границу и продолжить там свое образование. Сегодня для этого есть множество возможностей, главное — это иметь желание, хорошо учиться и постоянно работать над собой", - подытожила Т.Байрамова.

Эмилия Аббасова