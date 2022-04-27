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Вице-президент: В аппарате министерств работают 70-80 человек, в аппарате НАНА - 465 человек

Вице-президент: В аппарате министерств работают 70-80 человек, в аппарате НАНА - 465 человек Предлагается усовершенствовать правовой статус НАНА.
Наука и образование
27 апреля 2022 г. 13:18
Вице-президент: В аппарате министерств работают 70-80 человек, в аппарате НАНА - 465 человек

Предлагается усовершенствовать правовой статус НАНА.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий Расим Алгулиев.

По его словам, из-за статуса возникли определенные пустоты: "Из-за этих пустот число сотрудников аппарата Президиума НАНА дошло до 465 человек, в то время как в штате министерств - 70-80 человек. Практика показывает, что, с одной стороны, несовершенна существующая нормативно-правовая база, с другой стороны, устав НАНА не в состоянии урегулировать эти проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Vitse-prezident: "Nazirliklərin aparatında 70-80, AMEA-nın Aparatında 465 nəfər işləyir"

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