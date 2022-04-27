Вице-президент: В аппарате министерств работают 70-80 человек, в аппарате НАНА - 465 человек

Предлагается усовершенствовать правовой статус НАНА.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий Расим Алгулиев.
По его словам, из-за статуса возникли определенные пустоты: "Из-за этих пустот число сотрудников аппарата Президиума НАНА дошло до 465 человек, в то время как в штате министерств - 70-80 человек. Практика показывает, что, с одной стороны, несовершенна существующая нормативно-правовая база, с другой стороны, устав НАНА не в состоянии урегулировать эти проблемы".