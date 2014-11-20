Вице-президент SOCAR провел встречу со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), генеральный директор Комплекса по переработке нефти, газа и производства нефтехимической продукции (OGPC) Тофик Гахраманов провел встречу со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и подробно проинформировал их о проекте новостроящегося комплекса по переработке нефти, газа и производства нефтехимической продукции.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостя и выразил удовлетворение от пребывания его в Высшей школе. Подчеркивая расширение масштабов реформ, проведенных в соответствии с международными стандартами и реализованных мероприятий, появление новых возможностей для приобретения SOCAR очередных достижений в своей деятельности за счет строительства нового комплекса, Э.Гасымов отметил важность проведения этой ценной встречи, основная цель которой заключается в ознакомлении студентов БВШН, сегодняшней молодежи Азербайджана с различными направлениями деятельности расширяющейся сегодня день за днем компании SOCAR, а также участие их в качестве специалистов в новых проектах SOCAR, отвечающих современным стандартам, осознание ими их основных обязательств в этом направлении, принятие необходимых шагов в углублении научно-практических знаний и обеспечение спроса на высококвалифицированные англоязычные кадры в нефтегазовой и нефтехимической сферах Азербайджана.

Затем вице-президент, гендиректор OGPC Тофик Гахраманов, выступив с презентацией проекта комплекса по переработке нефти, газа и производства нефтехимической продукции, довел до внимания студентов, что комплекс будет построен согласно соответствующему указу президента Азербайджана Ильхама Алиева на границе Гарадагского и Абшеронского районов и будет сдан в эксплуатацию в 2018-2020 гг.

Вице-президент также заявил, что в результате реализации этого проекта помимо огромных достижений в области строительства в Азербайджане сооружений гражданского, социального, инфраструктурного и культурного назначений, будет наблюдаться углубленный технический и технологический прогресс в нефтеперерабатывающей и нефтехимической сферах, начнется производство высококачественной продукции, позволяющей избавиться от импорта многих видов продукции и изделий широкого ассортимента, и в то же время будет создан потенциал новых кадров, включающих современных, высококвалифицированных специалистов, откроются новые рабочие места, повысится качество структуры занятости населения и вырастут их доходы.

Подчеркивая, что особенно в осуществлении этого проекта важное значение придается привлечению англоязычных молодых специалистов с современными знаниями, Т.Гахраманов отметил заинтересованность в прохождении самыми способными студентами БВШН практики на комплексе OGPC и в сотрудничестве с руководством БВШН в этом направлении. Он также выразил уверенность, что именно выпускники БВШН в будущем на самом высоком уровне обеспечат потребность SOCAR в современных кадрах.

После презентации вице-президент, гендиректор OGPC Т.Гахраманов провел встречу со студентами БВШН.

Т.Гахраманов ответил на многочисленные вопросы студентов и пожелал успехов в их будущей профессиональной деятельности.

По окончании мероприятия ректор БВШН Э.Гасымов поблагодарил вице-президента SOCAR и гендиректора OGPC Т.Гахраманова за принятое приглашения и подробное информирование студентов о проекте.

В завершении Т.Гахраманову был вручен диплом "Почетного гостя" БВШН.