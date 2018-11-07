Вице-президент НАНА: Новый орфографический словарь выйдет в свет в следующем году

© Report https://report.az/storage/news/9c1d175f934e3e0c89ed69e294fa56dd/ef272042-e860-410b-9328-bcbd6b245827_292.jpg

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "После дебатов, прошедших в условиях напряженных научный обсуждений, "Орфографические правила азербайджанского языка" были представлены в Кабмин на утверждение, на основе этих правил стартовала подготовка нового орфографического словаря, отвечающего национальным интересам народа, принципам государственности и, главное, грамматическому строю азербайджанского языка".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье вице-президента НАНА, члена государственной комиссии по языку, председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, академика Исы Габиббейли, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, в первой половине 2019 года обновленный орфографический словарь выйдет в свет: "Кроме того, подготовка и издание в последние годы толковых словарей по нескольким сферам служит созданию идеальной научной базы для сохранения общей картины нашего языка, донесению его внутреннего потенциала до народа, и, как результат, сдаче в пользование обогащенного родного языка. Несомненно, насколько бы отмеченное не было важным языковедческим фактом, этого недостаточно. Указ президента Ильхама Алиева "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка" от 1 ноября 2018 года ставит более ответственные задачи с точки зрения сохранения чистоты государственного языка Азербайджанской Республики и совершенствования рабочих механизмов".