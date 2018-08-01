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    Вице-президент НАНА: Новый орфографический словарь будет готов в 2019 году

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ "Азербайджанская общественность в 2019 году получит новый орфографический словарь периода независимости. Это станет новым этапом в развитии нашего родного языка".

    Об этом на сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса заявил Report председатель комитета, вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

    Он отметил, что продолжавшиеся 5 месяцев обсуждения орфографических правил и на основе этих обсуждений впервые высказанные мнения по многим вопросам азербайджанского языкознания - это ценный подарок ученых ко дню Родного языка в этом году: 

    "Уже завершились обсуждения, связанные с правилами орфографии. По окончании летних каникул орфографическая комиссия проведет итоговые обсуждения правил орфографии и придет к научным выводам. На очередном заседании орфографической комиссии в сентябре будут подведены итоги обсуждений относительно правил орфографии. На основании этого, в Азербайджане впервые в период независимости будут утверждены правила орфографии, подготовленные в системном порядке и обоснованные научно. На основе новых правил будет подготовлен отвечающий современным требованиям новый орфографический словарь".

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